Dlaczego wojewoda sprzyja inwestorowi chcącemu budować kopalnię Paruszowiec? Rozmowa z wiceprezesem Bapro

To pytanie do wojewody. Ja nie jestem na to pytanie w stanie odpowiedzieć. My staramy się robić wszystko transparentnie, przejrzyście i zgodnie z prawem i tak też postępujemy. Ale czujecie presję, macie to z tyłu głowy, że mieszkańcy was nie chcą? Nawet jak inwestycja wystartuje, to będziecie w mieście zawsze niechciani. Społeczny odbiór tej inwestycji zawsze będzie negatywny...

Z kim rozmawiacie, skoro branża górnicza robi krok w tył. Np. JSW rezygnuje z reaktywacji kopalni Dębieńsko, bo im się nie opłaci, bo kryzys światowy, pandemia, a skutki będą trwały. JSW wycofuje się już z gotowego projektu, to z kim wy rozmawiacie, skoro jesteście na początku drogi a temat brnie do przodu?

My jesteśmy grupą polską, stworzoną z ludzi działających w branży i branżach pokrewnych. I póki co finansujemy przygotowanie projektu ze środków własnych. Natomiast docelowy inwestor, w momencie kiedy dopniemy tematy projektowe, będzie inny. Oczywiście rozmawiamy z inwestorami różnymi.

Nie do końca wiem, czy się mogę z panem zgodzić. Czy do końca jest tak, że wszyscy są przeciwni. My odbieramy z różnych specjalistycznych, naukowych środowisk pozytywne sygnały na temat tego projektu. Uważamy, że jesteśmy w stanie tak prowadzić tego rodzaju inwestycje, by była jak najmniej uciążliwa dla środowiska i mieszkańców i tak będziemy to robić. Kapitał waszej firmy jest mały. Kto tak naprawdę za wami stoi?

Ciężko powiedzieć, co będzie za kilka lat. Przygotowanie takiego projektu to nie jest kwestia roku czy dwóch. Oczywiście sytuacja na świecie będzie miała wpływ na sektor, natomiast na to pytanie nie mam plenipotencji, by odpowiedzieć wprost z kim rozmawiamy, gdyż są to informacje poufne. Tajemnica spółki.

Gdzieś w kuluarach mówi się o tym, że z całą tą kopalnią Paruszowiec chodzi o to, by pomóc kopalni Chwałowice dobrać się do złoża… To prawda?

Od strony kopalni Chwałowice nie ma ekonomicznego uzasadnienia by to złoże eksploatować, technicznie byłoby to bardzo trudne o ile w ogóle wykonalne. Tak naprawdę gdyby tę infrastrukturę, którą my zaprojektowaliśmy jako odrębny zakład, chcieć łączyć z kopalnią Chwałowice, to i tak by musiała powstać w tym rejonie.



Czyli tak? Idzie to w tym kierunku, by ułatwić sprawę kopalni Chwałowice dobrać się do złoża?