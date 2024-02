Będą kolejne remonty dróg w Rybniku. Najpierw sporo utrudnień, później jazda po drogach bez dziur

Ruszają kolejne remonty dróg w Rybniku. Sprawdź gdzie będą utrudnienia!

To nie jest łatwa zima dla kierowców, którzy - by nie uszkodzić samochodu - muszą wczuć się w rolę narciarzy w slalomie gigancie. Wiedzą o tym także mieszkańcy Rybnika, którzy wielokrotnie podkreślali, że jakość dróg po mijającej zimie jest fatalna. Pod koniec stycznia, służby miejskie wkroczyły jednak do akcji.