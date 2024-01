Wspaniała studniówka rybnickiego „Ekonomika”. W Białym Domu bawi się ponad setka młodych ludzi. Co za piękne kreacje! ZDJĘCIA

Trwa bal studniówkowy Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. Na parkiecie sali Biały Dom w Czerwionce-Leszczynach maturzyści zachwycili wykonaniem poloneza. Była przemowa pani dyrektor i toast lampką szampana.

- Mamy przyjemność uczestniczyć we wspaniałym wydarzeniu, kolejnej studniówce naszego rocznika maturalnego 2024. Do tej przepięknej uroczystości młodzież przygotowała się cudownie. Rozpoczniemy od dostojnego staropolskiego poloneza. A potem będzie już wspaniała zabawa do białego rana – mówi Katarzyna Sładczyk. dyrektor Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.