Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Rybnik, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

We wtorek, 5 września, swoich kandydatów do parlamentu, w okręgu wyborczym nr 30 i okręgu wyborczym 73 zaprezentowała Koalicja Obywatelska. Do Sejmu RP wystartuje 18 osób, a kandydatem KO do Senatu RP będzie wieloletni poseł, działać górnośląski Henryk Siedlaczek. W prezentacji, która odbyła się na schodach Teatru Ziemi Rybnickiej uczestniczył wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Borys Budka

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Czerwionki-Leszczyn już korzystają z nowoczesnego Zielonego Laboratorium Taurona. Placówka została laureatem silnie obsadzonego konkursu z udziałem szkól z czterech województw. Otrzymała z firmy 123 tys. zł brutto na realizację swojego celu. W poniedziałek, 4 września, nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni z udziałem wiceprezesa zarządu ds. Korporacyjnych Taurona Artura Warzochy.