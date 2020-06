Tragedia pod Plazą w Rybniku. Nie żyje 20-latek

Tragedia pod Plazą w Rybniku. Dziś (9.06) rano odnaleziono tu ciało młodego mężczyzny.

- Rano otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który leży przy ulicy Raciborskiej i prawdopodobnie nie żyje. Policjanci pojechali na miejsce. Mężczyzna nie miał czynności życiowych. Przyjechała załoga pogotowia ratunkowego i lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Na miejsce przybył także prokurator, który zarządził sekcję zwłok - mówi Dariusz Jaroszewski z rybnickiej policji.

Dodaje, że śledczy ustalają dokładne okoliczności zgonu 20-latka.

- Nie jest wykluczone że doszło do zgonu na skutek upadku z wysokości, natomiast jest to jeszcze kwestia do przeanalizowania w trakcie prowadzonych czynności - mówi Jaroszewski.