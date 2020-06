Szpital w Rybniku otrzymał 100 namiotów chroniących personel i pacjentów przed koronawirusem od PZU

W sumie na zakup namiotów barierowych przeznaczona będzie kwota 400 tysięcy złotych. Do szpitali zakaźnych w całej Polsce trafi łącznie prawie dwa tysiące namiotów.

PZU przekazał 100 namiotów Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku. To nowatorskie rozwiązanie chroni personel medyczny i innych pacjentów przed zakażeniem koronawirusem. Zakup namiotów został sfinansowany przez pracowników Grupy PZU. Zebrali 200 tysięcy zł, a drugie tyle dołożyły spółki z Grupy.

Namioty barierowe, na których zakup zostanie przeznaczona zebrana kwota, to wynalazek kierownika Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Marcina Kaczora. Szczelnie odgradzają chorego od otoczenia, zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa. Chronią inne osoby przed zakażeniem, a jednocześnie pozwalają lekarzom na przeprowadzanie niezbędnych zabiegów medycznych.

W zbiórce pieniędzy wzięli udział pracownicy ze wszystkich spółek z Grupy PZU, w tym PZU, PZU Życie, Banku Pekao, Alior Banku i Link4. – Szlachetny gest zasługuje na wsparcie, dlatego podwoiliśmy pomoc. Do każdej ofiarowanej przez pracowników złotówki nasze spółki dołożyły drugą. Imponujące efekty zbiórki pokazały, że pomoc potrzebującym, jedna z najważniejszych w Grupie PZU wartości, wypływa ze szczerych chęci pracowników. Angażują się w nią każdego dnia, nie tylko w czasie pandemii – mówi prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

– Co dzień odbieram niezliczoną liczbę telefonów z różnych miejsc Polski z pytaniami o namioty. Chcemy, by zaczęły służyć jak najszybciej. Przyczyni się do tego pomoc pracowników Grupy PZU. Jesteśmy wdzięczni za ich inicjatywę – mówi doktor Marcin Kaczor.