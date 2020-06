Szkoły w Rybniku otwarte ale frekwencja bardzo niska. Ile dzieci w przedszkolach i żłobkach?

Dziś (1 czerwca) w Rybniku zostały otwarte żłobki, przedszkola i zajęcia opiekuńcze w szkołach podstawowych. Większość rybnickich dzieci świętuje jednak Dzień Dziecka w domach.

Do rybnickich żłobków , gdzie jest 160 miejsc dla dzieci, przyszło 31 maluchów.

Do przedszkoli gdzie jest prawie 5 tysięcy miejsc przyszło 303 przedszkolaków. W jednym z przedszkoli pojawiło się tylko jedno dziecko - mówi Agnieszka Skupień, rzecznik UM w Rybniku.

Do szkół podstawowych klas I-III, gdzie normalnie uczęszcza 3793 uczniów, przyszło 56 uczniów.

Konsultacje dla pozostałych uczniów w szkołach podstawowych: przyszło 217 uczniów.

Na konsultacje w szkołach średnich przyszło 300 uczniów, co ciekawe nie byli to tylko maturzyści, w większości byli to uczniowie przygotowujący się do egzaminów zawodowych.