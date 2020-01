Studniówka V LO w Rybniku 2020 [ZDJĘCIA]. Fantastyczny bal w Amadeusie.

Studniówka V LO w Rybniku 2020. Piękny bal w Amadeusie

Maturzyści V LO w Rybniku (ZS nr 3 w Rybniku) bawią się dziś (10 stycznia) na swoim balu studniówkowym w wodzisławskim Amadeusie.

- Każdy z was, uczniowie klas maturalnych przekraczając progi naszej szkoły zdawał sobie sprawę, że przyjdzie mu przystąpić do egzaminu maturalnego. Na szczęście wymyślono coś na oderwanie się od tej natarczywej myśli. To ten jedyny i niepowtarzalny bal, który po latach będziecie wspominać z rozrzewnieniem - mówił do maturzystów Paweł Kaszyca, dyrektor ZS nr 3 w Rybniku, dodając by korzystali z chwili, którą dał im los. - Bawcie się dobrze ale i odpowiedzialnie - dodał.

- Mam nadzieję, że był to czas dobrze przez was wykorzystany, czas do korzystania z uroków młodości, ale również czas zdobywania wiedzy i umiejętności - mówił.