Stacja do dezynfekcji dłoni w Lidlu. Widzieliście? Ten automat działa bezdotykowo

Niemiecka sieć informuje, że we wszystkich sklepach Lidl zostały zamontowane automatyczne stacje do dezynfekcji rąk. Klienci mogą w bezpieczny, bo bezkontaktowy sposób zdezynfekować ręce przed wejściem do sklepu.

Sprawdziliśmy to w niedzielę 26 kwietnia w sklepie Lidl przy ul. Ligockiej w Katowicach. Niestety nie było tam żadnego automatu do dezynfekcji, tylko zwykły spray ze środkiem dezynfekcyjnym. Co ciekawe, nie było też foliowych rękawiczek jednorazowych dla klientów (nawet na stoisku z pieczywem nie można ich było pobrać, bo teraz zamiast rękawiczek są tam zwykłe woreczki foliowe z nadrukiem dłoni).