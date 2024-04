Śmiertelny wypadek w Lyskach. Rozbił się motocykl, nie żyje pasażerka. Kierowca jednośladu walczy o życie. Trafił do szpitala, stracił rękę

Tragedia w Lyskach. Nie żyje pasażerka motocykla. Doszło do wypadku na drodze

Jak na razie nieznane są szczegółowe okoliczności drogowego dramatu, do którego doszło w Lyskach (pow. rybnicki). W poniedziałek, 29 kwietnia, miał tam miejsce wypadek drogowy. Niestety, okazał się on śmiertelny. Jak informują interweniujący na miejscu policjanci, a także strażacy, wypadek nastąpił ok. godz. 15:15.

Miał on miejsce na ul. Dworcowej. Niedaleko znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny. Służby nie informują, jaka była przyczyna tragedii.

- Ustalamy okoliczności tego wypadku - mówi st. asp. Bogusława Kobeszko, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Jednocześnie, to policja przekazuje informacje o śmierci w wyniku wypadku, kobiety. Z ustaleń służb wynika, że była ona pasażerką motocykla. O życie ma walczyć kierujący nim mężczyzna. - Motocyklista jest w stanie ciężkim - informuje st. asp. Bogusława Kobeszko. Strażacy podają natomiast, że trafił on do szpitala.