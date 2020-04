Rybnicki Urząd Pracy zanotował mniej rejestracji bezrobotnych niż w poprzednich miesiącach. Czy to cisza przed burzą?

Zaskakujące dane Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. Podczas, gdy od pierwszych dni kwietnia w urzędzie miała rejestrować się fala bezrobotnych, z danych rybnickiego PUP wynika, że zgłosiło się do niego mniej osób niż w poprzednich miesiącach.

Do rybnickiego Urzędu Pracy nie zgłoszono także żadnych zwolnień grupowych. Nadal ostatnim zgłoszonym pozostaje to z połowy marca. - 13 marca zakład pracy z siedzibą w Katowicach, mający oddział w Rybniku poinformował nas o grupowym zwolnieniu czterech osób – mówią w rybnickim Urzędzie Pracy.

Czy brak wzrostu rejestracji bezrobotnych w rybnickim PUP to cisza przed burzą? Być może tak. Jak anonimowo mówi nam były pracownik Urzędu Pracy taka sytuacja może być podyktowana trudnościami w rejestracji internetowej. - Nie wszyscy mają dostęp do internetu, a zdarzają się też przypadki osób, które nie potrafią obsługiwać komputera - mówi. Były pracownik Urzędu Pracy dodaje również, że PUP nie prowadzi statystyk dotyczących zawieszeń działalności, gdyż nie wiąże się to z utratą pracy.