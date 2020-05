Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Rybniku. Nowe terminy

Znane są już terminy zawieszonej w marcu rekrutacji do rybnickich przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI W RYBNIKU

Rodzice dzieci już uczęszczających do danego publicznego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 5 do 18 maja.

Deklaracja może być przesłana elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) lub bezpośrednio złożona w przedszkolu. Deklarację powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

Rodzice, których dzieci po raz pierwszy pójdą do przedszkola mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 26.05.2020 do 4.06.2020.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi 10.06.2020.