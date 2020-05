Puby w Rybniku nie wszystkie otwarte. Właściciele nie otwierają też ogródków letnich bo czynsz za drogi w czasie pandemii

Nie ruszyliśmy. Nasz lokal jest na tyle mały, że przy tych obostrzeniach, które w tym momencie obowiązują, to w całym lokalu mógłbym wygospodarować trzy stoliki, co oznacza, że impreza byłaby całkowicie nieopłacalna, nawet pracownik nie zostałby z tego zapłacony – mówi nam Marcin Zaręba, właściciel Celtic Pubu na rynku w Rybniku.

- Z ogródkami nie możemy ruszyć na razie - mówi Ludmiła Student, właścicielka KC. Sphinx rozłożył ogródek bo podaje jedzenie. InoWino rozłożyło ale jeszcze nie działa, bo jest problem z umowami. Wszystkie miasta na poniedziałek miały gotowe a nasze miasto nie. I czynsz jest wysoki. Nikt się z nas nie zdecyduje wystawiać ogródka, bo nie jesteśmy w stanie na to zarobić, my którzy mamy puby od 3 miesięcy zamknięte - mówi Ludmiła Student.

W sobotę otwarto Culturalny Klub na rybnickim rynku, ale tłumów nie było. KC też nie rozłożył ogródka. Póki co zdecydował się na to tylko Sphinx.

- Póki co, zmieniliśmy perspektywę na lokal barowo-siedzący, ale mamy nadzieję znów być klubem tanecznym. Otworzyliśmy się teraz tak, ze względu na te wszystkie obostrzenia, coś musi się zacząć dziać, napędzać, by pracownicy mieli jakąś pracę, nawet jak miałoby być na zero czy lekki plus. Chodzi o to by ci ludzie u nas jakoś zarabiali. Było 8 pracowników którzy pracowali w weekendy. Nikogo nie zwalniamy. Złożyliśmy wnioski o postojowe, ale nie dostaliśmy żadnych kwot - mówi Adam Rojek.

Ma nadzieję, że odbije sobie nad Zalewem Rybnickim. Wkrótce otworzy działalność w miejscu gdzie był dawny Ośrodek pod Żaglami.