Przegląd prasy Rybnik 28.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rybniku

Były dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, wstępy lokalnych zespołów i pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu strażaków z OSP Gotartowice. I to tylko niektóre atrakcje jakie przygotowali organizatorzy charytatywnego festynu w Rybniku-Gotartowicach z którego dochód ma zostać przekazany na leczenie 3-letniego Samuelka, mieszkańca tej dzielnicy miasta, który choruje na nowotwór.

Zespół górników z przewozu okazała się najlepsza w tegorocznej górniczej spartakiadzie rybnickiej KWK Jankowice. Po zaciętej rywalizacji, która odbyła się na boisku w Rybniku-Boguszowicach, sięgnął on po Puchar Dyrektora Kopalni, pozostawiając w tyle pozostałych 12 drużyn biorących udział w zawodach. Zobaczcie ZDJĘCIA!

Pamiętacie Samuelka, małego wojownika, który w odległej Barcelonie walczy o powrót do zdrowia? Jutro specjalnie dla niego w jego rodzinnej dzielnicy, w Gotartowicach odbędzie się charytatywny festyn. Samuelek niedawno miał urodziny. Uznajmy, że ten festyn, to jego urodzinowa imprezka i warto na nią przyjść a do puszek wrzucić "grosik" na mały prezent dla Samuelka.