Przegląd prasy Rybnik 28.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rybniku

Memy po meczu Walia - Polska! Co to były za emocje! Kibiców ogarnęła euforia po spotkaniu Biało-Czerwonych w Cardiff, choć nasz zespół przez blisko 120 minut nie oddał ani jednego celnego strzału. W finale baraży o Euro reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe po rzutach karnych z Walią 5:4. Oto najlepsze memy po meczu...

Polska jedzie na Euro 2024 do Niemiec! Szczęsny: awans był naszym obowiązkiem już od losowania. Co działo się na murawie, jaka feta była w szatni! Działo się. Przeżyjmy to jeszcze raz, zobaczcie te zdjęcia...