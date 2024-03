Prasówka z Rybnika 29.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Rybnik 29.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

RACIBÓRZ. Zakończył się trwający od początku roku transport elementów farmy wiatrowej Racibórz, którą buduje w Pietrowicach Wielkich firma VSB Energie Odnawialne Polska. Inwestor jest już także po pracach preinstalacyjnych. Do końca roku zamierza oddać do użytku farmę, która zapewni zielony prąd dla ok. 36 tysięcy gospodarstw domowych.