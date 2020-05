Piotr Kuczera: Trzaskowski? To dla nas decydująca kampania

- Z punktu widzenia przyszłości samorządów ta kampania prezydencka będzie decydująca, być może ostatnia, która może zatrzymać pochód PiS po pełnię władzy - uważa Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Kuczera zapowiada, że środowisko samorządowe, również to spoza partyjnych struktur PO, poprze kandydaturę Rafała Trzaskowskiego.

Podobno ten, który wygrywa w Rybniku, wygrywa też w Polsce. To tak mniej więcej od pamiętnych zwycięstw Bolesława Piechy i PiS.

Bardzo bym sobie życzył. A pierwsza dama przyznająca się do Rybnika? To zobowiązuje, a dla mieszkańców również powód do dumy. A więc żoną z Rybnika Trzaskowski ma się odbić od sondażowego dna, na którym znalazła się Małgorzata Kidawa-Błońska? Dobre, dobre!

To nie tak. Przede wszystkim, Trzaskowski jest samorządowcem i rozpoznawalnym politykiem. Małgorzata Kidawa-Błońska też była rozpoznawalnym politykiem, byłym marszałkiem Sejmu.

Dynamika charakterów jest jednak inna. Trzaskowski ma szansę zdobyć nie tylko elektorat PO. Pytał pan o Rybnik, więc wspomnę o spontanicznym przybyciu mieszkańców naszego miasta na pierwsze spotkanie z kandydatem Platformy. Naprawdę, niezwykłe zjawisko, zwłaszcza w tych czasach. Zdobycie Warszawy też wydawało się nierealne, a dzięki sprawnej, barwnej kampanii, Trzaskowskiemu udało się wygrać wybory. Rozmawialiśmy wczoraj przez telefon. Trzaskowski ma świadomość, że w tej kampanii PiS, mając do dyspozycji wymiar sprawiedliwości i media, wprost zaatakuje samorządy. Nasza sytuacja już jest trudna w wyniku polityki rządu i w wyniku kryzysu.

To może samorządy nie powinny angażować się w taką politykę?

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, z którymi ostatnio dyskutowałem – a zaznaczam, że chodzi też o samorządowców, którzy nie są członkami żadnej partii – zaznaczają dziś szczególną konieczność budowy silnego samorządu. Większość naszego środowiska zaakceptowała kandydaturę Trzaskowskiego, bo Rafał zna samorząd i jest wyczulony na jego problemy. Wszyscy liczymy, że będzie on naturalnym łącznikiem dla polityki centralnej i lokalnej. Z punktu widzenia przyszłości samorządów ta kampania będzie decydująca, być może ostatnia, która może zatrzymać pochód PiS po pełnię władzy.

Trzaskowski jest samorządowcem? Od kilkunastu miesięcy. A w 2018 roku ślubował Warszawie 5-letnią kadencję. I co teraz?

Moim zdaniem, kwestia dbałości o samorząd jako całość to znakomite uzasadnienie dla tej kandydatury. Sondaże dają Trzaskowskiemu szanse na zwycięstwo. Dla mnie sprawa jest jasna: jeśli chcemy silnego samorządu, polityka państwa musi przebiegać zgodnie z konstytucją, a prezydent, który jej przestrzega, jest gwarantem funkcjonowania samorządu. Taką osobą jest Trzaskowski. Zresztą on ze swoimi doświadczeniami europejskimi i rządowymi szybko nauczył się, o co w samorządzie chodzi. Samorządy są dziś w trudnej sytuacji?

Bardzo trudnej. I prezydent stolicy w czasie walki z epidemią, w obliczu kryzysu i całego mnóstwa wynikających z tego problemów ma po prostu zająć się kampanią wyborczą?

Na pewno najbliższe tygodnie będą dla niego bardzo pracowite. Ma do dyspozycji urlop bezpłatny, a część obowiązków mogą przejąć jego zastępcy.

Panie prezydencie: epidemia, kryzys, szpitale, ludzie, budżet. I prezydent Warszawy pójdzie na urlop?

Prezydent Duda też nie zawiesza urzędu prezydenta na czas trwania kampanii wyborczej. Nie dajmy się zwariować, politycy pełnią funkcje publiczne i w tym czasie prezentują też stanowiska wyborcze, kampanijne. Sprawność organizacyjna z pewnością będzie istotna i ja w taką sprawność Trzaskowskiego wierzę. Kampania Dudy? Samorządowcy powtarzają, że to na ich barkach tkwi dziś walka z koronawirusem. Ciężka sprawa, ten urlop.

To pytanie o perspektywę. Prezydent Warszawy ubiega się o urząd prezydenta, owszem w trudnej sytuacji, ale także w decydującym momencie dla samorządów. To nie była prosta decyzja dla Trzaskowskiego. Każdy świadomy wyborca widzi jednak, jak dziś rząd traktuje władze samorządowe. Relacje na tych szczeblach nigdy nie były łatwe, ale w ostatnich latach popsuły się zdecydowanie. Tak źle nie było nigdy. Dane finansowe też to pokazują.