Paweł Rek leci do Bangkoku na podanie komórek macierzystych. Jak zniesie podróż samolotem?

Dużą aktywnością wykazali się też m.in. kibice żużlowego ROW Rybnik, bo chłopiec był zagorzałym kibicem rekinów.

- Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają Pawłowi przez wsparcie finansowe. Już 1 lutego dzięki waszej pomocy lecimy do Bangkoku na komórki macierzyste – napisała niedawno na facebooku Lucyna Rek, mama Pawła.

- Do Bangkoku wylatujemy we trójkę – Paweł, żona i ja - 1 lutego i będziemy tam do 25 lutego – mówi nam Marcin Rek, tata chłopca.