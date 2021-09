Ostatnie silent disco w Rybniku już dziś. Wybieracie się?

Do dyspozycji uczestników będą 3 różne kanały muzyczne, między którymi można się dowolnie przełączać podczas zabawy. Co więcej - w dowolnym momencie można zdjąć słuchawki, co daje pełen komfort imprezowania przez całą noc.

To już ostatnia w tym sezonie z edycji kultowej imprezy w Rybniku. Organizatorzy oceniają, że pomimo ciężkiej post-pandemicznej sytuacji z branży, udało się wyjść na prostą - Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego jak nasi słuchacze miło reagują na te imprezy. Widzimy radość, uśmiechy i zafascynowanie tym stylem imprezowania. Do tego stopnia, że niektórzy starają się nawet "zgapić" nasze pomysły - mówi menedżer baru, Mateusz Klimek. - Mimo wszystko wiemy, że zbudowaliśmy silną społeczność, która po prostu jest już od lat z nami! - dodaje.

W najbliższy weekend ma być już ostatni podryw lata, dlatego organizatorzy zachęcają wszystkich do sprawdzenia jak wyglądają takie imprezy! Wejście na imprezę zaczyna się od 20:30, ale przed tą godziną można bez problemu przez ostatnie dni weekendu zjeść pizzę i poopalać się w słońcu, ponieważ lokal jest otwarty od 15. Zapraszamy nad zalew.