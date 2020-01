Nowe radiowozy dla policji z Rybnika. Nieoznakowanymi hyundaiami będą jeździć kryminalni [ZDJĘCIA]

Nowe radiowozy dla policji z Rybnika. Nieoznakowanymi hyundaiami będą jeździć kryminalni

Dziś (23 stycznia) w samo południe prezydent Rybnika Piotr Kuczera przekazał policjantom kluczyki do trzech nowych radiowozów, sfinansowanych w całości przez miasto. Nowymi hyundaiami będą jeździli kryminalni a także policjanci z referatu ds. nieletnich.

- Nowe radiowozy są w całości sfinansowane przez Urząd Miasta w Rybniku dzięki uprzejmości i pomocy pana prezydenta. To są samochody nieoznakowane, które będą służyć służbom kryminalnym, ale też wydziału PG i referatu ds przestępczości nieletnich - mówi podinspektor Wiesław Dryja, pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Rybniku.

Tłumaczył, że zastąpią stare samochody, a policjanci zabiegali o nowe auta, bo np. to którym jeździli mundurowi z referatu ds. nieletnich, którzy mają dużo doprowadzeń do ośrodków, po prostu się zepsuł i nie nadawał się do użytkowania ze względu na awarię silnika.