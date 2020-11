MDPS w Rybniku w dramatycznej sytuacji z powodu COVID19. Wielu chorych. Apelują o pomoc!

- Obowiązujący wysoki reżim sanitarny i wprowadzone ograniczenia pozwalały bardzo długo opierać się "wejściu wirusa" do placówki. Robiliśmy wymazy przesiewowo u mieszkańców domu, do tej pory wyniki były negatywne. Badaliśmy pracowników wracających z urlopów. Niestety tym razem również nasz dom uległ podczas tej "drugiej fali zachorowań w kraju" tej groźnej chorobie – mówi Piotr Mazurek dyrektor MDPS w Rybniku.

Aktualnie wyniki dodatnie (badanie w dniu 29 października 2020 r.) na SARS-CoV-2 uzyskało - 69 mieszkańców, ujemne 41 mieszkańców, nierozstrzygające (do weryfikacji) 27 osób, brak wyników u trzech mieszkańców.

Wśród pracowników wyniki dodatnie ma łącznie 26 pracowników.

Łącznie na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie, izolacji przebywa 38 pracowników, co powoduje braki kadrowe spośród 103 osób personelu.

Apel o wsparcie dla MDPS w Rybniku

Dochodzenie do pełnego zdrowia po wirusie wymaga czasu, stąd trudna sytuacja związana z powrotem personelu MDPS-u do pracy.

- Zaczęły się poważne braki kadrowe. Musieliśmy prosić o wsparcie jednostki miejskie, organizacje pozarządowe. To dobra okazja do podziękowania pracownikom ze Stowarzyszenia Oligos, Superfundacji, MOSiR, którzy wczoraj stawili się w naszym domu gotowi do pomocy. Póki co mamy zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej, personel zużywa około 100 kominezonów na dobę, aktualnie tych środków mamy zapas, ale brak nam ludzi do pracy - mówi dyrektor MDPS w Rybniku.