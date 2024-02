Poszukują materiałów archiwalnych dotyczących Teatru Ziemi Rybnickiej!

Przeszukajcie swoje szuflady i strychy - Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej poszukuje materiałów archiwalnych dotyczących Teatru Ziemi Rybnickiej.

- Prace nad publikacją są już na bardzo zaawansowanym etapie, jednak wciąż poszukujemy materiałów archiwalnych, które mogą posłużyć do ilustracji tekstu lub wnieść nowe informacje. Szukamy dokumentów, zdjęć oraz wspomnień związanych z historią projektowania i budowy Teatru. Zwracamy się do wszystkich, którzy są w posiadaniu wyżej wymienionych materiałów i prosimy o kontakt z Instytutem Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Chętnie zapoznamy się z nimi i porozmawiamy o szczegółach. Najciekawsze obiecujemy zamieścić w publikacji. – mówi Dominika Śliwińska, zastępca kierownika Instytutu Dokumentacji Architektury.

Teatr Ziemi Rybnickiej został oddany do użytku 4 grudnia 1964 r. Data była nieprzypadkowa, gdyż górnictwo miało spory wkład w budowę oraz późniejsze utrzymanie Domu Kultury. Za projekt odpowiadał zespół „Zielone konie”, czyli Henryk Buszko, Aleksander Franta oraz Jerzy Gottfried. Projektowanie i budowa trwały w sumie 14 lat, co zapewne pozostawiło w domowych archiwach wiele cennych dokumentów i zdjęć, których teraz szuka IDA BŚ. W 2023 r. budynek został wpisany do rejestru zabytków.

Z Instytutem Dokumentacji Architektury można skontaktować się pod numerem telefonu: 785 710 210 lub mailowo: [email protected] od poniedziałeku do piątku w godz. 10:00 - 15:00. Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebook oraz strony internetowej Instytut Dokumentacji Architektury / Institute of Architecture Documentation – Biblioteki Śląskiej w Katowicach / at the Silesian Library (bs.katowice.pl) by być na bieżąco z informacjami.