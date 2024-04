Charytatywny Bieg i Marsz NW „Z sercem na dłoni” w Świerklanach. Ponad 200 osób na starcie

6. Charytatywny Bieg i Marsz NW „Z sercem na dłoni” w Świerklanach

To już szósty raz, gdy biegacze i maszerujący z kijkami do nordic walking spotkali się w Świerklanach, by wspólnie przeżywać sportowe emocje, zaczerpnąć ducha walki, ale przede wszystkim pomagać innym. W niedzielę 7 kwietnia, 225 osób stanęło na starcie biegu i marszu nordic walking, by wspólnie wspomóc działalność Stowarzyszenia Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej "Uśmiech". W biegu wzięło udział 175 zawodników, zaś w marszu 50 osób. Wszystkim dopisywały świetne humory, bo pogoda do uprawiania sportu była iście idealna.