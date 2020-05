Bracia Kurkowi z Rybnika zbierają na sprzęt dla medyków

Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika, rozpoczęło zbiórkę środków finansowych, które będą przeznaczone na zakup urządzeń zabezpieczających zdrowie rybnickich ratowników medycznych.

Zbiórka TUTAJ rozpoczęła się 18 kwietnia.

Potrzeba 55 tysięcy złotych, pierwsze wpłaty już są.

Co zamierzają kupić bracia?

· biosanitizer - automat do nietoksycznej dezynfekcji pojazdów i pomieszczeń;

· termometry – profesjonalne urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury;

· kabinę do dekontaminacji - urządzenie służące do odkażania kombinezonów po powrocie

od pacjentów, których stan wskazuje na możliwość zakażenia koronawirusem, by bezpiecznie przejść ze strefy „brudnej” do „czystej”.