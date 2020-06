Bolesław Piecha: "Czesi wystraszyli się zarażeń w kopalniach i zamknęli granice "na wyrost". Nie sądzę że zabrakło naszych działań"

To są decyzję międzynarodowe, to nie jest decyzja tylko i wyłącznie polskiego rządu. To jest decyzja Czechów.

Poseł tłumaczył, że nie ma dziś mowy o zamykaniu kopalń. Bolesław Piecha odniósł się także do kwestii problemów związanych z pracą Sanepidów m.in. w Wodzisławiu Śląskim I Rybniku, gdzie skierowano specjalistów do pomocy.

Nie sądzę, że zabrakło lobbingu. Mieliśmy pewne sygnały o trudnościach. Sądzę, że Czesi się trochę wystraszyli tej sytuacji – punktowych epidemii w kopalniach. To robi wrażenie, gdy nagle 5 tysięcy górników ma pozytywny wynik koronawirusa. Czechy są małym państwem, w związku z tym pewnie troszkę zadziałali na wyrost. To jest ich suwerenna sprawa. Dziś staramy się rozmawiać zarówno z województwem ślasko-morawskim i rządem w Pradze o to, by tę sprawę w najbliższym czasie uregulować. Można przejechać granicę z pewnymi certyfikatami, natomiast nie ma tego ruchu, jaki być powinien. W podobnej sytuacji jest Szwecja.

Działania wcześniejsze były, bo część Polaków, mieszkających przy granicy pracuje w Czechach. Wydawało nam się, że jak ten pierwszy krok czyli wprowadzenie swobodnego przejazdu dla tych którzy pracują w Czechach zostanie zrobiony, to będzie to jednak tylko kwestia uregulowania na poziomie europejskim. Czesi postanowili inaczej. Czy zadziałali panicznie czy nie, tego nie wiem, to naród pragmatyczny. Czy ktoś, w jakiś sposób coś zaniechał? Nie wydaje mi się, to są decyzje suwerenne Czechów.

Myśmy mieli sygnały, że coś jest na rzeczy, ale liczyliśmy jednak na zrozumienie Czechów, że oni dostosują się do tej głównej dyrektywy bo to Unia Europejska otwarła granice, z tym że dała możliwość miejscowych, lokalnych regulacji. Wydaje mi się, że to kwestia 2, 3 dni i sytuacja wróci do normy.

Śląsk nie jest izolowany od reszty Polski, to są różnego rodzaju fakenewsy. Ja mam córkę, która pojechała i nie jest szykanowana na Wybrzeżu. Nie wiem skąd macie Państwo takie informacje, ja takich nie mam. Natomiast jasne jest, że to jest niewygodna sytuacja dla polskich władz, sądzę, że jest też niewygodna dla władz czeskich bo im pewnie zależy na tym, by Polacy jeździli tam na zakupy a Czesi do nas bo ten ruch międzygraniczny był jednak spory. I o ile zachodnia granica została cała otwarta, tu ten nasz 20-25 proc. odcinek granicy polsko – czeskiej został póki co chwilowo zamrożony.

To są sprawy lokalne, to nie jest tak, że my możemy narzucać Czechom, co oni mają czynić. Pewnie było paniczne podejście Czechów. Oni też boją się o swoich obywateli.

My podawaliśmy różne informacje o epidemii. Ona jest w dokumentach opisana. Ona nie jest tworzona na potrzeby otwarcia czy zamknięcia granic. To są realne liczby zachorowań w Polsce, tyle że mają charakter punktowy. Myślę, że społeczeństwo czeskie myślało, że jest to ogólna populacja Rybnika, Wodzisławia, Jastrzębia czy Bielska.

Czy rząd nie powinien twardo mówić stronie czeskiej – że otwierają albo dla całej Polski albo dla nikogo?

Po fakcie zawsze mamy rację. My żyjemy w czasie rzeczywistym i te działania były podejmowane w czasie rzeczywistym. Trochę nas to zaskoczyło. Dziś jest ofensywa dyplomatyczna by tę sytuacje uregulować i w najbliższych dniach będzie uregulowana.