Biskup Grzegorz Olszowski ma koronawirusa. Był w Rybniku na mszy za maturzystów

Dodaje, że zaistniałą sytuację i jej rozwój nadzoruje i monitoruje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. Jej decyzją kwarantanną zostali objęci także Metropolita Katowicki, Biskupi pomocniczy, Arcybiskup Senior i inni.

Wiadomo, że biskup Grzegorz Olszowski gościł w Bazylice Świętego Antoniego w Rybniku, jednak było to zanim jeszcze stwierdzono u niego COVID-19. Biskup Olszowski był w rybnickim “Antoniczku” na mszy za maturzystów 7 czerwca.

Rzecznik Metropolity Katowickigo tłumaczy, że o sytuacji epidemiologicznej abp Wiktor Skworc poinformował Nuncjaturę Apostolską w Warszawie. W przesłanej odpowiedzi Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio podziękował za informacje o podjętych działaniach i przekazał życzenia „zdrowia, z nadzieją na szybkie ustabilizowanie sytuacji w katowickiej Kurii Metropolitalnej”. Kuria pozostaje nieczynna do odwołania.

W najnowszym dokumencie z dnia 18 czerwca br., który został przesłany do parafii archidiecezji katowickiej, abp Skworc zachęcił do modlitwy w intencji wszystkich chorych i zmagających się ze skutkami pandemii COVID-19. Ponadto po raz kolejny zwrócił się z apelem „o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych”.