Bioodpady w Rybniku trzeba już segregować! Co nie jest bioodpadem?

Nie zaliczają się do nich: resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.

Bioodpady to: liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów wynika z art. 11 i 22 dyrektywy Unii Europejskiej 2008/98/WE. Nakłada ona na państwa członkowskie zobowiązanie do wysegregowania ze strumienia odpadów komunalnych aż 50 procent masy odpadów. Poziom ten należy osiągnąć do roku 2020. By podołać temu wyzwaniu, wprowadzono w Polsce nowe rozporządzenie na temat frakcji odpadów podlegających obowiązkowej segregacji, które obowiązuje na terenie całego kraju.