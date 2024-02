Zakochane pary z Rybnika - poznaj je! Kto wygra 50 tys. zł.? Zobacz ZDJĘCIA najsympatyczniejszych rybnickich par - ruszyło głosowanie! red.

Zakochane pary w Rybniku. Z okazji walentynek 2024 ruszyło głosowanie w plebiscycie Ona i On, wyłaniającym najsympatyczniejsze pary w miastach i powiatach woj. śląskiego. Zobaczcie galerię szczęśliwych par z Rybnika. Wciąż możesz dodać do niej Wasze zdjęcie! Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą pary, na które czeka mnóstwo nagród, m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią też na okładkę Dziennika Zachodniego!