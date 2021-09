W Świerklanach dzieci wciąż oszczędzają na SKO! Ale książeczki zastąpiły konta OPRAC.: Barbara Kubica-Kasperzec

Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, od czasów papierowych książeczek oszczędnościowych, do czasów kont internetowych działa i zdobywa nagrody w ogólnopolskich konkursach. W regionie rybnickim i katowickim jest to jedna z nielicznych szkół docenianych w Polsce. Znajduje się wśród najlepszych 60 z ponad 4,5 tysiąca szkół należących do Programu Szkolnych Kas Oszczędności.