Testował gaz pieprzowy w mieszkaniu w Rybniku – 20-latek ukarany za bezpodstawne wezwanie policji

Do zdarzenia doszło 6 lutego w jednym z mieszkań przy ul. Karłowicza w Rybniku. Ok. godz. 2.00 w nocy do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie od 20-letniego mieszkańca Żor.

- Dyżurny rybnickiej komendy natychmiast skierował na miejsce patrol prewencji. Pod wskazany adres przyjechali także strażacy oraz załoga pogotowia ratunkowego. Gdy mundurowi przyjechali na miejsce, mężczyzna oświadczył, że "testował gaz pieprzowy" w środku pomieszczenia – relacjonuje rybnicka komenda policji.