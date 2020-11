Staranował ogrodzenie w Rybniku. Miał ponad 2 promile!

Policja przestrzega przed brawurą na drodze i jazdą na podwójnym gazie . To śmiertelne niebezpieczeństwo!

Jak ustalili policjanci z rybnickiej drogówki - kierujący fordem mondeo jadąc w kierunku ulicy Włościańskiej nie dostosował prędkości do warunków jazdy, utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało u 27-letniego mieszkańca Żor ponad dwa promile. Za jazdę w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi dwuletni pobyt w więzieniu - informuje asp. Bogusława Kobeszko, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Do zdarzenia doszło w sobotę, około godziny 20.30 w Rybniku na ulicy Żniwnej.

Tym razem kierujący miał wiele szczęścia, że wyszedł ze zdarzenia bez obrażeń. Przestrzegamy przed tak nieodpowiedzialną jazdą. Przede wszystkim to śmiertelne zagrożenie zarówno dla kierującego, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Powinniśmy jeździć z prędkością dostosowaną do panujących warunków - natężenia ruchu, pogody, stanu nawierzchni. Ważne jest też zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Apelujemy do kierowców o zdrowy rozsądek i ostrożną jazdę, zgodną z przepisami ruchu drogowego - apeluje policja.