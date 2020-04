Rybnik wspiera fitness w domu w czasie epidemii

- Będziemy dbać o różnorodność zajęć, by każdy mieszkaniec Rybnika znalazł aktywność odpowiednią dla siebie i swoich możliwości. Nie zapominamy o mamach z pociechami, pamiętamy o naszych drogich seniorach i właścicielach czworonogów, które z pewnością przyłączą się do domowych aktywności – zapewniają Organizatorzy.

Jak możemy przeczytać na profilu grupy:

- Czas jest trudny. Trening w domu to niezłe wyzwanie w towarzystwie innych domowników, dzieci, psa czy kota. Ale o formę dbać należy więc w tej grupie skupimy i promować będziemy rybnickie miejsca waszej normalnej, codziennej aktywności: kluby fitness, siłownie, szkoły tańca… Trenerzy przećwiczą was kompleksowo. Niezależnie od wieku, każdy znajdzie coś dla siebie. Niezwykle istotne w czasie zasiedzenia mogą się okazać porady fizjoterapeutów i joginów, a w szczególności również dietetyków. Po to byśmy byli aktywni w domu, byśmy się poznali, trenowali razem a przy okazji zobaczyli co w rybnickich “fitnessach” piszczy. Nie traćmy formy! Ćwiczmy razem! Rybnik jest aktywny!