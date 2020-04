Rybnik widziany z okien mieszkańców. Co widzą rybniczanie ze swoich balkonów? Efekt jest zaskakujący. Zobaczcie ZDJĘCIA

McDrive w Rybniku w odnowionym McDonald's działa! Zobacz jak jest w środku! ZDJĘCIA

McDrive w przebudowanym McDonald's w Rybniku przy ulicy Budowlanych już działa! Co prawda z powodu epidemii koronawirusa nie możemy wejść do gotowej już po przebudowie restauracji, ale śmiało możemy zamówić jedzenie na wynos korzystając z dwóch linii driva! Zajrzeliśmy do środka ...