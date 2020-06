Planowane wyłączenia prądu w woj. śląskim od 18 do 23 czerwca. Czy twoje miasto jest na liście?

Tauron Dystrybucja podaje na pięć dni do przodu planowane odcięcia prądu – zazwyczaj dotyczy to planowanych remontów. W naszej galerii zamieściliśmy wszystkie planowane wyłączenia na Śląsku od 18 do 23 czerwca. KLIKNIJ W KOLEJNE ZDJĘCIE/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

Unsplash