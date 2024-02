Odblaski trafiły do przedszkolaków z Dębieńska. Odwiedził ich także policyjny Sznupek

- Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były widoczne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Jeśli przypniemy element odblaskowy do plecaka z tyłu, to nie zostanie on zauważony przez kierowców nadjeżdżających z przeciwka i odwrotnie, gdy odblask będzie tylko z przodu, nie dostrzegą go kierowcy będący za nami. Bezpiecznie jest posiadać dwa elementy odblaskowe - jeden z przodu i drugi z tyłu, lub stosować takie rodzaje odblasków, które widać z obydwu stron sylwetki np. opaski odblaskowe - przypomina policja.