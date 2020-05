Nowa obwodnica Rybnika zbudowana z kruszywa skracającego drogę hamowania aut

Otwarta w kwietniu obwodnica Rybnika powstała z wykorzystaniem aż 220 tysięcy ton różnych kruszyw wyprodukowanych i dostarczonych przez Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy (KSS Bartnica) z Dolnego Śląska.

Bogate wnętrze asfaltu

- Do inwestycji wykorzystanych zostało m.in. niemal 130 tys ton gabra z naszego złoża w Nowej Rudzie - Słupcu. Gabro ma niebagatelny wpływ na poprawę bezpieczeństwa: rozjaśnia bowiem jezdnię, co poprawia widoczność na drodze oraz ma właściwości, które wpływają na skrócenie drogi hamowania aut - mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica.

- W nawierzchni obwodnicy znalazło się też ok. 50 tys ton mieszanek bazaltowych, z uznawanego za najlepsze w Polsce złoża tego kruszywa w Męcince oraz prawie 30 tys. ton grysów melafirowych ze złoża w Rybnicy Leśnej. Melafir jest wyjątkowo twardy i odporny, co ma duży wpływ na trwałość drogi. Cieszymy się, że to właśnie kruszywa z naszych złóż, zaliczane do najlepszych w kraju i służące do budowy najważniejszych dróg, zostały wykorzystane do obwodnicy Rybnika - dodaje prezes Jakub Madej.