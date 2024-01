Na terenie Rybnika znów pojawili się oszuści. Podają się za policjantów i pracowników poczty

Na terenie Rybnika znów pojawili się oszuści. Podają się między innymi za policjantów

Na terenie Rybnika ponownie pojawili się oszuści. Starają się wyłudzić pieniądze od osób, z którymi się kontaktują. Wykonują połączenia telefoniczne i podają się za pracowników poczty lub policjantów. Na szczęście mieszkańcy Rybnika wykazali się czujnością i nie dali się oszukać. Natychmiast zaalarmowali policjantów o powstałym zagrożeniu.

- Pamiętajmy! Żaden policjant i urzędnik nie prosi o dane wrażliwe, ani o wypłatę gotówki. Dlatego jeśli otrzymamy telefon z taką prośbą możemy być pewni, że to oszustwo - apeluje Komenda Miejska Policji w Rybniku.

Coraz częstszym sposobem podczas tego typu rozmów jest upodabnianie dzwoniącego numeru telefonu tzw. spoofing telefoniczny. Polega ono na podszywaniu się dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar i udawać inną osobę. Pamiętajmy, że rozłączając się, nie dajemy szans oszustom na dalszą rozmowę. Jeżeli mamy wątpliwości, najlepiej zweryfikować informację dzwoniąc bezpośrednio do swojego banku, rodziny, czy na numer alarmowy 112