Koronawirus: 108 nowych przypadków w woj. śląskim. Wszyscy zakażeni to górnicy

Ministerstwo zdrowia w niedzielę po południu, 10 maja, potwierdziło kolejnych 175 przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w całej Polsce. Z tego aż 108 zainfekowanych to mieszkańcy woj. śląskiego. Tym samym bilans chorych na Covid-19 w regionie wzrósł już do 3 458 przypadków.

Przybyła także liczba punktów do oddawania wymazów – powstały kolejne przy kopalniach, jak np. przy KWK Sośnica czy KWK Murcki - Staszic. Tam, gdzie nie było możliwości zorganizowania dodatkowych miejsc, wzmocniono ekipy medyczne do pobierania próbek. – Dla przykładu – przy szpitalu WSS nr 3 w Rybniku ustawiono dwa namioty, w których całym procesem wymazowym zajmuje się blisko 15 osób. Wszędzie zaangażowani są także wykwalifikowani pod kątem medycznym żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – podkreśla rzeczniczka wojewody.

Obecnie w izolatorium w Goczałkowicach-Zdroju przebywa ponad 25 górników. Kilkunastu z powodu uciążliwych objawów zakażenia jest hospitalizowanych.

Do śląskich powiatowych sanepidów, decyzją głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa, przybyli inspektorzy sanitarni z całej Polski, którzy wspierają głównie przy zbieraniu wywiadu epidemiologicznego w przypadku dodatnich wyników górników. Jutro na Śląsk, zgodnie z zapowiedzią ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, dotrą żołnierze z kolejnymi wymazobusami.

– Jestem w stałym kontakcie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym. W uzgodnieniu z nimi podjęto decyzję, iż przebadani mają być wszyscy pracownicy tych kopalń, w których wystąpiła największa liczba zachorowań. To niespotykane na skalę kraju badania pod kątem obecności Covid-19. Wzrósł zdecydowanie wolumen wszystkich badań prowadzonych w naszym województwie, a będzie jeszcze większy, bowiem jesteśmy na finiszu uruchamiania dwóch kolejnych laboratoriów – mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, jednocześnie apelując do mieszkańców, aby pozostawali w domach, a jeżeli nie jest to możliwe, aby stosowali się do rygorów sanitarnych.