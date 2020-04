Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców do 3 maja

Szkoły zamknięte do 24 maja. Znany termin matur i egzaminów!

Dziś 24.04 podczas specjalnej konferencji Dariusz Pionkowski, minister edukacji podał termin matur i egzaminów 8-klasisty. Szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do 24 maja. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca, a tegoroczne matury rozpoczną się 8 c...