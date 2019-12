Zielona pracownia w szkole Wielopolu. Najpiękniejsza w województwie! [ZDJĘCIA]

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku-Wielopolu otwarto niedawno nowoczesną pracownię przyrodniczo-ekologiczną „Zielona 26”.

Dzięki bogatemu wyposażeniu młodzież może wykonywać przeróżne doświadczenia.

- Gdy młodzież czegoś dotknie na pewno to zapamięta i to będzie funkcjonowało w ich umysłach do końca. Doświadczenie to coś innego niż teoria - mówi Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚ, który wsparł finansowo projekt kwotą 36 tysięcy złotych.

Mówił, że to jedna z najpiękniejszych takich pracowni w województwie.

- Cieszę się, że podjęłam się tego projektu, choć trochę się obawiałam, bo nie jestem biologiem, czy fizykiem - mówi Lucyna Tkocz, nauczyciel z wychowania fizycznego.