Poznaj NAJBIEDNIEJSZE miasta w w Śląskiem! Na LIŚCIE Bytom, Świętochłowice, Pszów, Rydułtowy... Zobacz TOP 10

W służących do obliczenia tzw. janosikowego, stanowią dane o dochodach podatkowych gmin. Chodzi m.in. o dochody z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej) i podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także udziały we wpływach z CIT i PIT. Wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT stanowią jedynie część dochodów gmin. Ponadto zaliczają się do nich dochody ze sprzedaży majątku, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.