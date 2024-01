Niezapomniane chwile na studniówce 2024 Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku. Zobacz zdjęcia. Szyk, elegancja i uśmiechy

- Studniówka to niepowtarzalne, jedyne wydarzenie, które ma miejsce przed egzaminem maturalnym. To taka nasza wspaniała, niepowtarzalna tradycja. W ten czas należy zapomnieć o wszystkich szkolnych problemach, kłopotach dnia codziennego, o wyzwaniach. Dzisiaj o północy, licznik dni wskaże, że do matury będzie akurat, dokładnie 100. Zatem matematycznie wszystko się zgadza. Zatem nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam wspaniałej, udanej zabawy i oczywiście powodzenia na maturze, aby wyniki, które osiągniecie, to były te, które Wam się przyśniły. Dzisiaj bawmy się do białego rana, a wszystko to co nas trapi i gnębi, niech gdzieś tam z tyłu zostanie - mówił dyrektor szkoły.