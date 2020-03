Co z zasiłkiem dla rodziców? Szkoły i przedszkola zamknięte do Wielkanocy

Wniosek w ramach 60 dni opieki

Innym rozwiązanie jest możliwość skorzystania z obowiązującego od dawna zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach. Rodzice mają do dyspozycji 60 dni takiego zasiłku w roku kalendarzowym. Mogą go wykorzystać między innymi w przypadku konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, gdy doszło do nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza. - W tym celu trzeba wypełnić wniosek na formularzu Z-15A i dołączyć do niego oświadczenie o zamknięciu placówki oświatowej dziecka. Po wejściu w życie nowych przepisów specustawy, okres ten będzie rozliczony jako dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Tym samym nie pomniejszy puli 60 dni standardowego zasiłku opiekuńczego - wyjaśnia rzeczniczka.

Dokumenty do zakładu pracy lub ZUS

Należy pamiętać o tym, że pracownik przekazuje dokumenty do pracodawcy, a osoba zatrudniona na umowę-zlecenia – do zleceniodawcy. Natomiast osoby prowadzące własną działalność gospodarczą przesyłają je bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i mogą to zrobić przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje i formularze są na stronie www.zus.pl.