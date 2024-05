Trasy na rower do 8 km od Rybnika. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 maja?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w pobliżu Rybnika? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 8 km od Rybnika. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Rybnika warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe z Rybnika

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 8 km od Rybnika, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w Rybniku ma być 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 25%. W niedzielę 19 maja w Rybniku ma być 22°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%. 🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 2 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 148,78 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 1 945 m

Suma zjazdów: 1 938 m Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Rybnika Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Twaróg Mały Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,83 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 2 980 m

Suma zjazdów: 2 963 m Rowerzystom z Rybnika trasę poleca Yaneck60

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rachowice - "Szwajcaria Rachowicka". Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,25 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 1 652 m

Suma zjazdów: 1 649 m Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Rybnika Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Gorzyce - Turza Śl. - Wodzisław. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,84 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 2 683 m

Suma zjazdów: 2 702 m Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Rybnika Wyjazd do Gorzyc, cel to tzw. pałac górny hrabiów Arco z XVIII i pałac myśliwski (tzw. pałac dolny) oraz pozostałość po kop. Frydrych. Trasa: Rybnik, Rydułtowy, Pszów, Kokoszyce, Czyżowice, Gorzyce, Turza Śląska, Wodzisław, Radlin, Niedobczyce, Zamysłów i Rybnik. Na początek wstąpiliśmy do Rancho Western dalej to Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II, pałac dolny wzniesiony na początku XX wieku, pałac górny wybudowany w 1886 roku przez Aleksandra von Arco w Gorzycach. Obydwa pałace znajdują się w otoczeniu rozległego parku. Powiatowy Domu Dziecka w Gorzycach, kościół i stary cmentarz w Gorzycach, Kolonia Fryderyk i pozostałości po tej kopalni. Turza Śląska - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Rynek w Wodzisławiu, Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej dalej to Radlin, Niedobczyce, Zamysłów i do Rybnika. Cała trasa wg licznika to 70 km.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 4 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,24 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 1 117 m

Suma zjazdów: 1 193 m Trasę rowerową mieszkańcom Rybnika poleca Yaneck60

Czwarty wyjazd wg książeczki Turysta Ziemi Raciborskiej, tym razem w trójkę, Bogdan, Lucek i ja. Trasą: Rybnik, Jejkowice, Sumina, Górki Śląskie, Szymocice, Nędza, Zawada Książęca, Łęg i powrót przez Zawadę Książęcą do Ciechowic, Turze, Ruda, Budziska, Siedliska, Kuźnia Raciborska, drogą nr 425 skręt w prawo na drogę leśną do Góry Zamkowej (Schlossberg), Krasiejów leśniczówka, Jankowice, drogą 919, skręt w lewo do leśniczówki Wildek, Ruda Kozielska, Rudy - Pocysterski Zespół Pałacowo-Klasztorny, Rudy Nadleśnictwo, Rudy Zabytkowa Kolej Wąskotorowa, Stodoły, Orzepowice i Rybnik. Pieczątki były uzyskiwane w różnych miejscach takie jak, parafie, sklepy, u sołtysa itp. W czasie tego wyjazdu udało nam się uzyskać 13 kontrolnych pieczątek. Pogoda fajna, tylko wiało i to dość mocno. Cała trasa wg mojego licznika to 75.74 km. Dziękuję kolegą Bogdanowi i Luckowi za towarzystwo. Pozostały jeszcze miejscowości za rzeką Odrą i zapewne będą to wyjazdy rozłożone na dwa razy, a może i więcej. Zależy to od pogody.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników.

