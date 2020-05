Dyrektor rybnickiego Kopernika rapuje w #hot16challenge2. Małgorzata Wróbel podjęła wyzwanie

Pani dyrektor przyznaje, że sama napisała tekst. Przy nagraniu wykorzystano natomiast darmowy bit z internetu.

- Samo nagranie nie udałoby się bez Jarka Hanika, który pomógł mi, udostępnił swoje studio nagrań, które ma w domu. I razem nagraliśmy ten kawałek - mówi pani dyrektor.

Odbiór nagrania jest bardzo dobry. Pani dyrektor usłyszała wiele ciepłych słów.

- Oprócz tego, że ta akcja ma wartość nieocenioną, związaną z tym, że zbieramy pieniądze dla służby zdrowia w tej trudnej sytuacji, to myślę, że to na pewno jest też fajna promocja szkoły. To że nauczyciel wywołuje kolejnego, ja wywołałam dwóch kolejnych, a ci następnych, to też cenna możliwość pokazania młodzieży, że oprócz tego,że stoimy przy tablicy i czegoś tam od nich chcemy, wymagamy, uczymy, to także mamy swoje pasje, zainteresowania, potrafimy się bawić, potrafimy mieć dystans do siebie, pokazujemy drugą, ludzką twarz.

Pokazujemy, szkoła to nie jest sztywna instytucja, która zajmuje się tylko tym uczeniem, ale dzieje się dużo fajnych akcji - mówi pani dyrektor.