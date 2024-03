Życzenia wielkanocne 2024. Skopiuj, pobierz i wyślij swoim bliskim na Wielkanoc! Są poważne, rymowane, śmieszne, religijne red.

Najlepsze życzenia wielkanocne 2024. Tradycyjne wysyłanie pocztą kartek z życzeniami już od wielu lat odchodzi do lamusa. Coraz częściej życzenia świąteczne wysyłamy z telefonów komórkowych. Ale to, co dzisiaj młodzi nazywają "przeżytkiem", ma swój niezaprzeczalny urok. W galerii powyżej prezentujemy Wam zarówno nowoczesne życzenia w formie graficznej, jak i historyczne karki wielkanocne. A poniżej w tekście zobaczycie różne życzenia, gotowe do skopiowania i wysłania za pośrednictwem komunikatorów lub sms-em.