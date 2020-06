Zwolennicy Trzaskowskiego żegnali Andrzeja Dudę w Rybniku podczas wizyty prezydenta na rynku ZDJĘCIA

To nie była spokojna wizyta Andrzeja Dudy w Rybniku na finał kampanii. Na rynek, gdzie po południu przyjechał urzędujący prezydent, przyszło też wielu jego przeciwników, przynieśli ze sobą transparenty z napisami "wyPAD", albo "Trza...s i po Dudzie" czy "To ostatnia niedziela". Wśród przeciwników Andrzeja Dudy byli nie tylko zwolennicy Trzaskowskiego, którzy szykowali się na to, by pożegnać prezydenta, ale też Szymona Hołowni oraz młodzi ludzie z tęczowymi transparentami.

Zwolennicy Trzaskowskiego żegnali Andrzeja Dudę w Rybniku podczas wizyty prezydenta na rynku To nie była spokojna wizyta Andrzeja Dudy w Rybniku na finał kampanii. Na rynek, gdzie po południu przyjechał urzędujący prezydent, przyszło też wielu jego przeciwników, przynieśli ze sobą transparenty z napisami "wyPAD", "Trza...s i po Dudzie", "PiS to zło" albo wreszcie "To ostatnia niedziela". Starsza pani przyniosła ze sobą Konstytucję. Niektórzy trzymali długopisy. Wśród przeciwników Andrzeja Dudy byli też m.in. rybniccy radni PO, m.in. Łukasz Kłosek i przewodniczący rady Miasta Wojciech Kiljańczyk, artyści, np. Adam Drewniok z zespołu Carrantuohill albo Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta Rybnika. - Jestem tutaj prywatnie z tęczową flagą w imieniu tych, którzy nie mają odwagi tu dzisiaj być. W imieniu tych, którzy na co dzień się ukrywają i cierpią, którzy są odrzucani przez swoje rodziny i bliskich. Mam przyjaciół i znajomych, którzy są gejami i lesbijkami i na co dzień nieustannie pracują nad tym, żeby się nie wydało. Żeby się nie wydało bo stracą pracę, stanowisko, rodzinę. Świat jest różny, ludzie są różni. Świat wartości chrześcijańskich jest mi bliski, bo tam jest miłość, tolerancja i troska o odrzuconych - mówi Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta Rybnika. Zwolenników Trzaskowskiego i sympatyków urzędującego prezydenta oddzielał kordon policji. Gdy Andrzej Duda głosił ze sceny, że będzie się żyło jeszcze lepiej w Polsce, gdy on będzie prezydentem, jego przeciwnicy wołali "długopis" albo "marionetka". Wśród przeciwników Andrzeja Dudy byli nie tylko zwolennicy Trzaskowskiego, którzy szykowali się na to, by "żegnać Andrzeja" (takie wydarzenie utworzono na facebooku) ale też Szymona Hołowni. Na rybnicki rynek przyszli też młodzi ludzie z tęczowymi transparentami, jeszcze inni mieli kartony z hasłami "walcz o klimat, nie o pałac".