Na wniosek śledczych i prokuratora, rybnicki sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące mężczyznę, który we wtorek doprowadził do wypadku drogowego w Rybniku. 38-latek podczas wyprzedzania zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z mazdą, którą kierowała 33-latka. Kobieta została ciężko ranna. Mężczyzna uciekł pieszo z miejsca zdarzenia nie udzielił pomocy poszkodowanej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawcą wypadku jest były żużlowiec z Rybnika Rafał S. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Żużlowiec z Rybnika aresztowany. Co grozi Rafałowi S. za spowodowanie wypadku i ucieczkę, nieudzielenie pomocy? Do zdarzenia doszło minionego wtorku, około godziny 20.00, na ulicy Raciborskiej w Rybniku. Jak wstępnie ustalili policjanci z wydziału ruchu drogowego rybnickiej komendy, kierujący volkswagenem, 38-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego, jechał w kierunku Rybnika. Podczas wyprzedzania zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z mazdą, którą kierowała 33-letnia mieszkanka powiatu raciborskiego. Kobieta została ciężko ranna i z miejsca wypadku została przetransportowana do WSS nr 3 w Rybniku - informuje asp. Bogusława Kobeszko, rzecznik rybnickiej policji. Mężczyzna uciekł pieszo z miejsca wypadku. Został zatrzymany przez stróżów prawa na ulicy Brzozowej. 38-latek odmówił badania na alkomacie, w związku z czym pobrano mu krew. Wyniki badań dadzą odpowiedź na to czy w chwili zdarzenia był trzeźwy. Z nieoficjalnych informacji sprawcą wypadku jest były żużlowiec z Rybnika Rafał S. Mieszkaniec powiatu gliwickiego usłyszał już zarzuty spowodowanie wypadku drogowego, ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenie pomocy poszkodowanej. Na wniosek śledczych i prokuratora, rybnicki sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu 38-latka na okres 3 miesięcy. Śledczy nadal ustalają szczegółowe okoliczności tego wypadku. Wideo