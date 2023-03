Żużlowcy ROW-u Rybnik wyjechali na tor. Na razie przy G72 trenują juniorzy. Na najbliższy weekend zaplanowano pierwsze sparingi

Chociaż pogoda nas nie rozpieszcza, a warunki dla żużlowców dalekie są od ideału, zawodnicy ROW-u Rybnik mają za sobą pierwszy w tym roku trening na torze. W poniedziałkowe popołudnie pierwsze "kółka" na motocyklach pokonywali juniorzy rybnickiego zespołu - Kacper Tkocz, Paweł Trześniewski i Lech Chlebowski. Warunki na torze były trudne, bo ten po ostatnich opadach deszczu i po zimie jest jeszcze mocno przemoczony, ale trener rybniczan stwierdził, że nadaje się do pierwszych prób.

Przypomnijmy, że na najbliższy weekend ROW Rybnik ma zaplanowane dwa pierwsze spotkania sparingowe. W sobotę żużlowcy mają jechać do Opola, a w niedzielę zaplanowany jest trening z Włókniarzem Częstochowa na obiekcie w Rybniku. Jest zbyt wcześnie, by już dziś wyrokować czy do tych spotkań dojdzie, wszystko będzie zależało od pogody i możliwości przygotowania torów.

Główna Komisja Sportu Żużlowego opublikowała komunikat z pierwszymi meczami 1. rundy rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo 1 Ligi. Rybnicka drużyna zainauguruje tegoroczny sezon 9 kwietnia, czyli w niedzielę, o godzinie 14. Rywalem żużlowców ROW-u Rybnik będzie ZKŻ SSA Zielona Góra.