Żużlowcy ROW Rybnik wrócą na tor! PGE Ekstraliga ruszy 12 czerwca

Dziś, w sobotę 25.04 premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan "odmrażania" sportu. PGE zainauguruje rozgrywki 12 czerwca. Niestety, na razie bez udziału publiczności.

– Podjąłem decyzję o powrocie rozgrywek ligowych piłkarskiej ekstraklasy i żużlowych. To nie zacznie się już jutro, ale mamy uzgodniony harmonogram – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji. – W najbliższym czasie będą mogli wrócić do treningów zgodnie z zaleceniami i bardzo ściśle określonym trybem sanitarnym, by móc przystąpić do rozgrywek sportowych. Niestety na razie bez publiczności – wyjaśnił premier.